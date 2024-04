Citroën C4 Cactus é um SUV que une o novo e antigo com estilo único

Esse C4 Cactus que testamos passou por uma leve reestilização em 2023, na linha 2024, quando ganhou a moderna central multimídia da Stellantis, que dispensa cabos para conexão, carregador do celular por indução e ADAS com frenagem de emergência e alerta de mudança de faixas. Esses itens nem sempre são de série em modelos na casa dos R$ 130 mil, como, por exemplo, no renovado C3 Aircross.

Para antagonizar com os modernos itens de tecnologia que citamos temos alguns pecados que frustram ao se deparar com o carro. Podemos começar pelo belo conjunto óptico no estilo de três andares, que merecia ser todo em LED. Mas apenas o DRL usa esse tipo de iluminação, enquanto faróis normais e de neblina têm lâmpadas incandescentes (halógenos).

Imagem: Bruno Vasconcelos/UOL

A câmera de ré nos remete a imagem que tínhamos em mãos nos primeiros smartphones de 15 anos atrás. A visibilidade não é boa e se você estiver manobrando de ré na contraluz, pode esquecer o visor na central multimídia e faça uso dos espelhos e dos sensores de estacionamento.

Outra coisa que achei muito estranha: se o passageiro ao lado do motorista não fizer uso do cinto de segurança o carro não emite qualquer alerta. Enquanto hoje a tendência é que todos os assentos tenham sensores que indiquem o não uso do equipamento obrigatório, no C4 Cactus apenas o motorista é alertado se não estiver com o cinto.

Outro ponto que remete ao passado é o motor 1.6 THP (Turbo High Pressure) feito em parceria da PSA (Peugeot-Citroën) com a BMW. Nesse caso, apesar de ser um conjunto mecânico com muitos e muitos anos de estrada, não temos do que reclamar. Com até 173 cv de potência e 24,5 kgfm de torque acoplado ao câmbio automático de seis marchas, o propulsor entrega força, agilidade e eficiência na medida certa.