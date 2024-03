Compass e Commander 2025 ganham novas versões; veja o que muda nos SUVs

O motor a gasolina estará nas versões Overland e Black Hawk. A primeira com pegada luxuosa e todos os equipamentos disponíveis de série, enquanto a segunda reforça a esportividade - algo semelhante ao que Fiat faz com as opções Abarth.

Imagem: Divulgação

Outra novidade na linha 2025 do Compass é que ele sairá de série em todas as versões com pacote ADAS completo, com sistemas semiautônomos de segurança, como frenagem autônoma e sistema de permanência em faixas. Essa era uma demanda urgente para o modelo, uma vez que no irmão menor Renegade já havia disponibilidade de ADAS desde a versão mais barata há pelo dois anos.

Para o Commander 2025 a principal novidade será a oferta de versões com cinco ou sete assentos. A motorização T270 seguirá sendo ofertada nas opções de entrada do Commander, que ganhará também a versão esportiva Black Hawk para abrigar o novo motor 2.0 turbo a gasolina. Assim como o Compass, a gama do Commander passará a oferecer cinco anos de garantia total.

Na próxima semana nossa equipe estará no lançamento da linha 2025 do Compass e Commander, que será realizado em Punta Del Este, no Uruguai. A expectativa é que no dia 4/4 possamos soltar todas as informações oficiais, como preços e versões.

