Caçamba de dinheiro: 'guerra' das picapes tem descontos de até R$ 60 mil

A Amarok Extreme 3.0 V6 TDI 23/23 está com oferta também. A picape, com R$ 60 mil de bônus, é comercializada por R$ 277.280. Virou uma tentação comercial mesmo considerando o seu tempo de vida na praça e a promessa de facelift para o próximo semestre. O desconto é válido até o fim deste mês de março.

Na Ford também há promoção. A Ranger na configuração XLS 4X2 está sendo comercializada por R$ 219.990 mais taxa de 0%, com entrada de 60% e saldo em 24 meses. A picape tem motor 2.0 diesel de 170 cv de potência e conta com conectividade SYNC 4 e quatro modos de condução. E a Ranger tá de cara nova, ganhou a aceitação que a Ford devia com o seu DNA global de picapes.

Ainda na marca norte-americana, a Maverick também tem preço promocional de R$ 199.990 com 60% de entrada e saldo em 24 vezes mais taxa zero na versão FX4.

A japonesa Mitsubishi também está pescando o novo cliente. A L200 Triton Sport GLS está sendo vendida por R$ 239.990, o que representa um bônus de R$ 23 mil. O modelo tem motor 2.4 Diesel com 190 cv, Tração 4X4 Easy Select, Assistente de partida em rampas (HSA), Controle Ativo de Tração e Estabilidade, Rodas aro 18, Multimídia desete polegadas, JBL e mais.

A S10 também entrou na proposta promocional e o consumidor com isso já espera a mudança de modelo nos próximos meses. Toyota, com Hilux, oferece a SR na promocional para o produtor rural e os descontos dos modelos podem chegar aos R$ 40 mil.

