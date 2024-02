Dolphin Mini terá lançamento online e versão inicial com quatro lugares

Dados também apontam para o 0-100 km/h de 14,9 segundos. Dentro da média entre os concorrentes estão: Kwid (14,6s ), iCar (12,8s ) e JAC E-JS1 (10,7s). Números bem parecidos.

Nas dimensões ele terá 3,78 metros de comprimento, 1,71 m de largura, 1,58 metro de altura e 2,50 m de entre-eixos.

Para carregar a bateria Blade de 38 kW é preciso de 3 horas (30-80%) a 6,6 kWh. Em 40 kWh são necessários 30 minutos. A garantia é de 8 anos para as baterias e 5 anos ou 500 mil km para o carro.

Lista de equipamentos

A BYD quer impressionar o mercado e no primeiro lote, que deve chegar à casa dos dois mil carros, o Mini será equipado com carregador por indução, banco do motorista com regulagem elétrica, controle de cruzeiro, auto hold, câmera de ré e sensores de estacionamento traseiros.

Tendência de preços

No fim de janeiro, uma cegonha foi vista com diversas unidades do Dolphin Mini, o que indicava a proximidade do lançamento. Pelos nossos estudos e diante da aplicação da nova carga tributária, o preço do modelo estaria ligeiramente acima dos R$ 100 mil, mas a BYD pode tirar a última carta da manga e manter a distância para o Dolphin de R$ 150 mil.