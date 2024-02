Novos Compass e Commander chegam em abril; veja o que muda nos SUVs

E dessa vez o anúncio será junto com o do primo maior Commander, ambos modelo/ano 2024/25 - decisão que antecipa pela primeira vez a troca de ano antes do começo do segundo semestre.

No Compass, a nova motorização equipará a versão "esportiva" BlackHawk, que além da pegada mais forte do motor reserva alguns itens de exclusividade e que remetem à esportividade, como rodas exclusivas, interior escurecido e um grafismo novo no painel de instrumentos, entre outros itens. Já estava na hora, já que o carro é praticamente o mesmo (no visual) desde o princípio.

Já para o Commander, o que descobrimos é que nova motorização puxará as versões mais caras do SUV de sete lugares - imagine a força dos 272 cv no carro família.

O que já ouvimos bastante entre concessionárias e jipeiros é que o Compass precisa de uma reformulação no visual com urgência. O desenho atual do SUV dá sinal de cansaço, principalmente quando o colocamos ao lado do Commander.

Mas a Jeep é bem conservadora no sentido de reformulação profunda do visual de seus modelos. Não espere nada de muito diferente no Compass 2025 além de novo conjunto mecânico e talvez tecnologias a bordo. Um tapa no visual de verdade deve ocorrer apenas no próximo ano, na linha 2026, quando essa geração completará cinco anos de estrada.

