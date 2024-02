Novo Chevrolet Spin já é flagrado em caminhões e será vendido em março

Como adiantamos por aqui, segundo a Chevrolet, o Spin, carro-chefe do BBB 24, ficou ligeiramente mais alto. Há também uma calibração no conjunto propulsor e direção, "com ganhos relevantes em eficiência energética".

Com cinco lugares, o Spin tem 553 litros de capacidade do porta-malas, enquanto o C3 tem 493 litros. A vantagem do modelo da fabricante norte-americana tem relação com maior comprimento, largura e altura, que beneficiam o carro.

