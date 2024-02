Caoa Chery reduz preços de SUVs na linha 2025; confira os novos valores

Os clientes PCD podem adquirir o Tiggo 5x Sport por R$ 100.830,38, valor que inclui os descontos e isenções que são direitos da categoria.

Os utilitários esportivos Tiggo 7 Pro Max Drive (1.6 de 187 cv) e Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive (1.5 de 160 cv) têm seus preços a partir de R$ 169.990 para ambas versões.

Por fim, o SUV Tiggo 8 Max Drive, de sete lugares, com motorização 1.6 Turbo GDi de 187 cv a combustão, também foi reposicionado e passa a valer R$ 179.990.

Toda linha de SUVs chega como linha 2025 e seus novos preços já estão em vigor a partir de hoje. Os modelos continuam com a mesma lista de equipamentos de série que conta com importantes itens de segurança, tecnologia e conforto.

O 100% elétrico, Chery iCar, no entanto, não teve nenhum benefício de valor. O modelo continua a ser comercializado por R$ 119.990 - o carro elétrico mais barato do Brasil. Outro importado, o Tiggo 8 Pro híbrido mantém o valor de R$ 239,9 mil.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.