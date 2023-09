A disputa entre marcas chinesas no Brasil ganhou novo capítulo nesta quinta-feira, quando a BYD apresentou versão mais potente do seu compacto elétrico Dolphin - em resposta direta ao concorrente da GWM, Ora GT. Ela chega ao mercado brasileiro por R$ 179,8 mil.

O Dolphin teve potência duplicada para 204 cv na nova versão Plus, que entrega 310 Nm de torque. O importado chinês, que deve será fabricado na Bahia assim com o SUV Song Plus, ainda tem teto panorâmico e leve retoque no pára-choque dianteiro, além de uma bateria maior.

O Dolphin Plus recebeu bateria de 60,48 kWh e, no ciclo WLTP, promete autonomia de 427 km. De acordo com a ficha técnica, o compacto acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7 s e atinge velocidade máxima de 160 km/h. A suspensão traseira é independente.