Novo Peugeot 208 terá mudança visual e novas versões; veja detalhes

Na frente, a mudança visual do 208 2025 consiste em novo para-choque e grades superior e inferior são uma peça única, recebendo elementos filetados. Já o DRL em formato de dente de sabre sai de cena, dando lugar a luzes com formato de garras de um felino. Já os faróis passam a contar máscara negra.

De lado, haverá novas calotas para a versão de entrada Access e, dependendo da versão novas rodas, a GT por exemplo, apesar de o protótipo ainda estar com as rodas da Style, terá as mesmas rodas do modelo europeu.

Novo Peugeot 208 2025 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Na traseira, o Peugeot 208 2025 mantém as lanternas com o mesmo formato, mas elas terão nova disposição interna, recebendo três filetes na horizontal e também ficam mais escuras. A tampa do porta-malas segue com o aplique em acrílico unindo as luzes, mas o nome Peugeot recebe novo grafismo.

Por dentro, as mudanças são bem pontuais, serão aplicados apenas novos revestimentos do bancos e alguns apliques na forrações de porta, dependendo da versão.

Motores do Peugeot 208 2025

O motor 1.0 Firefly segue com 75 cv de potência e torque de 10,7 kgfm com etanol no tanque. Com gasolina, a potência fica em 71 cv e o torque em 10 kgfm. O motor seguirá ligado ao câmbio manual de cinco marchas.