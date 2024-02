Jeep Compass 2025 perderá motor a diesel; veja o que muda no SUV

A Jeep lançará em abril o Compass 2025, que abandonará o motor 2.0 turbodiesel. No lugar, entra o 2.0 turbo a gasolina da Ram Rampage, que será utilizado em três versões. No total, o SUV terá sete opções de acabamento, considerando também as quatro com o motor Turbo 270.

O motor 2.0 turbo a gasolina entrega 272 cv de potência e torque de 40,8 kgfm. Ele é ligado ao câmbio automático de nove marchas e a tração será 4x4. Ele será utilizado nas versões Longitude, Overland e BlackHawk.

Não haverá mudanças visuais no SUV, com exceção do para-choque traseiro, que foi modificado para receber a saída dupla de escapamento, e de novas opções de rodas.