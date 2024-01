Com o controle acionário de 70% da Comercial Automotiva, o Grupo Stellantis leva no pacote as marcas DPaschoal, DPK, KDP, AutoZ, Maxxi Trainning, Kmaxx, Recmaxx, Autocred e Maxxipel.

Stellantis compra 70% da Comercial Automotiva/DPaschoal Imagem: Pedro Bicudo/Stellantis/Divulgação

A DPaschoal conta com 120 lojas próprias instaladas em 14 estados do Brasil. Entretanto, de acordo com Paulo Solti, vice-presidente de Peças e Serviços da Stellantis América do Sul, este número deve subir. A empresa já conversa com seus concessionários e, naqueles locais onde for economicamente viável, eles terão preferência para abrir um ponto de atendimento DPaschoal.

Além dos pontos assistenciais, a Comercial Automotiva/DPaschoal tem 28 centros de distribuição de pneus e peças. A linha de produtos e serviços oferecidos pela DPaschoal passa por veículos leves, pesados e agrícolas.

Segundo Solti, a média de troca do consumidor brasileiro de carro zero é realizada a cada dois anos e meio. Este cliente ainda faz suas manutenções na rede de concessionárias autorizadas. Mas do terceiro ou quarto dono em diante ele já procura reparadores independentes.

E com a DPaschoal ele poderá atender este cliente, já que as lojas oferecerão peças homologadas para os veículos das marcas do grupo. Vale ressaltar que os pontos de assistência DPaschoal seguirão sendo multimarcas.