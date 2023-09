Peugeot 208 Style Turbo 200 2024 é a única versão com rodas de 17" Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Em relação a desempenho, o Peugeot 208 Turbo não fica devendo em nada aos concorrentes com a mesma motorização. A aceleração de 0 a 100 km/h é 9 segundos com etanol e 9,2 segundos com gasolina. Já a velocidade máxima é de 206 km/h.

O consumo aferido pelo Inmetro é de 8,3 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada quando abastecido com etanol. Com gasolina, a média urbana fica em 12 km/l e a rodoviária é de 13,6 km/l.

Na linha 2024, o Peugeot 208 Turbo não teve alterações visuais, isso será novidade para a linha 2025. A única novidade fica por conta das rodas de 17" calçadas com pneus de medidas 205/45 R17 que são exclusividade da versão Style. As demais opções turbo seguem com as rodas de 16".

Peugeot 208 Style Turbo 200 2024 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Por dentro também não há novidades, o Peugeot 208 mantém o acabamento com plásticos em poliuretano. O desenho agrada e não há rebarbas.