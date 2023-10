Renault Megane elétrico é estiloso e tecnológico, mas preço assusta

O Megane E-Tech é um lançamento mais importante do que você imagina para a Renault. Mais do que reforçar a presença da marca no segmento de carros elétricos, ele é o símbolo de uma nova era para a fabricante no país.

A meta é apagar a fama de uma marca de baixo custo com produtos mais conhecidos pela robustez do que pelo refinamento. Em vez disso, a Renault quer transmitir uma imagem de refinamento e tecnologia - características bastante presentes no Megane.

Entretanto, o preço de R$ 279.900 coloca o consumidor em dúvida, uma vez que outros rivais (leiam-se chineses) oferecem produtos interessantes. Será que a novidade da Renault vale o que custa? Descubra na avaliação de UOL Carros a seguir.

Design: As linhas futuristas incluem faróis full LED com prolongamentos que vão até a parte inferior do para-choque e lanternas inteiriças na traseira. Destaque para os detalhes, como as maçanetas dianteiras "embutidas" nas portas que surgem assim que as portas são destravadas por aproximação. Já as maçanetas de trás ficam "camufladas" nas colunas 'C', recurso de estilo bastante comum na indústria automotiva.

Vida a bordo: Saídas de ar-condicionado são verticais e ficam 'camufladas' nas molduras em volta do painel digital de 12,3 polegadas e da tela da central multimídia de 9 polegadas. Todo o painel é revestido com um tecido cinza de bom gosto que também está presente nos bancos, quanto posição de dirigir está mais para um hatch do que um SUV e todos os comandos estão ao alcance das mãos. O volante de diâmetro pequeno lembra o conceito i-Cockpit da rival Peugeot e tem ótima empunhadura.

Desempenho: o motor elétrico síncrono entrega bons 220 cv e 30,6 kgfm de torque instantâneo. Embora seja mais potente do que o BYD Yuan Plus com seus 204 cv, o modelo chinês tem um pouco mais de torque: são 31,6 kgfm. Ambos também se equivalem no tempo de aceleração de 0 a 100 km/h, com 7,3 segundos no caso do Yuan Plus e 7,4 segundos no Megane E-Tech. O peso é praticamente o mesmo: o Renault tem 1.680 kg e o BYD, 1.700 kg. A velocidade máxima dos dois é de 160 km/h.