Vitória x Fortaleza: palpites, estatísticas, dicas | 01/12/24

Apesar das diferenças na tabela, o Vitória costuma dificultar a vida adversária, e o Fortaleza já mostrou pequena oscilação fora de casa em jogos anteriores. É uma aposta mais arriscada, mas com grande potencial de retorno.

Aposte com responsabilidade e avalie qual palpite se ajusta melhor ao seu estilo. Para mais análises e odds atualizadas, acesse UOL Apostas.

Desempenho recente do Vitória

A equipe baiana mostrou certa irregularidade ao longo da competição, alternando boas exibições em fora com derrotas pesadas em casa.

Na 12ª posição da tabela, o Vitória perdeu de 2 a 1 para o Corinthians no embate do dia 9 de novembro e, por outro lado, venceu o Criciúma no jogo do dia 20 de novembro por 1 a 0.

Caso o time vença o Fortaleza no dia 1º de dezembro, tem grandes chances de ocupar no 11º lugar do campeonato, ultrapassando o Vasco da Gama. Os últimos cinco resultados foram os seguintes: