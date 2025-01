Palpites Real Madrid x Las Palmas (La Liga 24/25) - Onde assistir e escalações

Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.104-12, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Mais/Menos gols - Menos de 3.5 (Médio Risco)

Já que um 3x0 é o suficiente para a aposta anterior dar green, o nosso próximo palpite é que Real Madrid x Las Palmas termine com um placar com menos de 4 gols. Se isso acontecer, a Betsul está com odd de 2.03 para o mercado.

Mais/Menos escanteios - Mais de 9.5 (médio risco)

A média de escanteios do Real Madrid em La liga é de 9.68 por jogo e até aqui 47% das partidas terminaram com +9.5 cantos. Por isso, vimos valor no palpite (e odd de 1.70 na Betsul) de que a partida deste domingo termine com mais de 9.5 escanteios.

Desempenho recente do Real Madrid

Com 43 pontos conquistados em 19 jogos, o Real está a apenas um ponto do líder, mas não pode mais vacilar se quiser retomar o topo da tabela. Na La Liga, o time segue invicto há 4 partidas, o que demonstra a força que tem no campeonato nacional.