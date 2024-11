Palmeiras x Botafogo: palpites, estatísticas, dicas | 26/11/24

Mas e Luiz Henrique? O craque do Botafogo desponta como um dos favoritos a ser o Melhor Jogador do Brasileirão. Foi convocado para a Seleção Brasileira e volta de gancho após cumprir suspensão contra o Vitória.

Além disso, deve atuar pela ponta direita, enfrentando o lado mais ofensivo do Palmeiras e, também, mais frágil defensivamente.

A narrativa está formada, mas é arriscada. A odd na F12 para Luiz Henrique marcar a qualquer momento é de 5.60. Na sua opinião, a recompensa vale o risco?

Desempenho recente do Palmeiras

A fase do Palmeiras é boa. Tirando a derrota no clássico para o Corinthians, o Verdão vem embalado, com 3 vitórias seguidas. O mais importante: a confiança está em alta por ter voltado com tudo para a disputa do tricampeonato brasileiro.

Últimos jogos