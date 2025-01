Juventus x Benfica - Palpites, Estatísticas e onde assistir - 29/01/25

Desempenho recente do Benfica

Na vice-liderança do Campeonato Português com 41 pontos, o Benfica está a 6 do líder Sporting e ainda sonha com o título. Mas a fase não é tão boa na liga local, já que são três derrotas e duas vitórias nos últimos 5 jogos. Em todos os campeonatos, o desempenho recente é este:

❌ Casa Pia 3x1 Benfica

❌ Benfica 4x5 Barcelona

✅ Benfica 4x0 Famalicão

✅ Farense 1x3 Benfica

🟡 Sporting 1x1 Benfica

Provável escalação do Benfica

⚽️ Trubin; Bah, António Silva, Otamendi, Carreras; Leandro Barreiro, Florentino, Kökçū; Aktūrkoglu, Pavlidis e Schjelderup.

Histórico entre Juventus x Benfica

A partida deste dia 29/01/25 será a sétima vez que Juventus x Benfica se enfrentam oficialmente. Até aqui, o placar é de 3 vitórias para os portugueses, 3 empates e nenhuma vitória dos italianos.