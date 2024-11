Juventude x Cuiabá: palpites, estatísticas, dicas | 23/11/24

O Cuiabá já está virtualmente rebaixado. O time do Mato Grosso precisa de um milagre para tirar os 9 pontos que o separam do próprio Juventude, sem falar no saldo de gols.

Mas se o milagre for acontecer, deve ter início nessa partida. Afinal, qualquer resultado diferente de uma vitória significa o rebaixamento certo para o Cuiabá.

Do outro lado, o Juventude quer se afastar do Z-4. A água começa a subir e o fantasma da Série B se aproxima, mas os gaúchos dependem apenas deles mesmos para permanecer na elite do futebol nacional.

Torcedores do Criciúma, Fluminense, Bragantino, Athletico-PR e Grêmio vão acompanhar o jogo com interesse. E você também pode, especialmente com os palpites para apostas que vamos deixar a seguir!

Qual aposta de Juventude x Cuiabá vale mais a pena?

Existem muitos palpites de Juventude x Cuiabá para ter em mente. Mas qual deles vale mais a pena?