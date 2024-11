Fluminense x Criciúma: Palpites, estatísticas e escalações 26/11/2024

Aposta em Ambos os times marcam (palpite de baixo risco)

Como ressaltamos no início do texto, a partida envolve duas equipes fragilizadas e que estão nas suas fases decisivas para permanecer ou não na primeira divisão do Brasileirão. Tendo em vista o retrospecto dos times neste ano, após 34 rodadas, tanto o Tricolor quanto o Tigre possuem saldo de gols negativos (Fluminense -8 e Criciúma -10). Isto é, as equipes costumam tomar mais gols do que marcam.

Neste cenário de decisão, a tendência é que os times se lancem para o ataque e abram espaço nas suas já fragilizadas defesas. Portanto, acreditamos que o palpite de ambos os times marcam é um dos favoritos para esta rodada e possui um risco menor caso queira fazer sua aposta.

Handicap cartões amarelos 6,5 (palpite de risco moderado)

O ambiente tenso desta partida é evidente. Os clubes precisam desesperadamente da vitória e o clima do jogo não deve ser tranquilo. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira vai comandar o embate entre as equipes e é um árbitro conhecido por utilizar cartões para controlar os ânimos do jogo.

Este aspecto, aliado a Fluminense e Criciúma estarem no top 10 de times mais indisciplinados do Brasileirão de 2024, constrói um projeto de duelo com muitos cartões. Vale ilustrar em números a média bem alta de cartões aplicados por Luiz Flávio de Oliveira: cinco amarelos por jogo e um vermelho a cada três partidas. Com isto, é possível que este confronto tenha 7 cartões amarelos no total ou mais.