Palpite Everton x Tottenham (Premier League - 19/01/25) - Onde assistir e escalações

Mas se o ataque funciona bem, a defesa dos Spurs não merece tantos louros. Afinal, foram 32 gols sofridos e uma das piores defesas da competição. Logo, esses números justificam a colocação da equipe do norte de Londres na tabela.

Mesmo não sendo um dos melhores ataques da Premier League, os torcedores do Everton podem se animar com esses números, assim como quem quiser aproveitar a odd de 1.71 na Reals.bet para o total de gols, mais de 2.5.

Resultado Final - Empate (alto risco)

Dos últimos cinco confrontos pela Premier League no Godson Park, casa do Everton, o resultado do confronto foi empate, sendo apenas um em 0x0. Então confiar que o resultado pode se repetir não seria nenhum absurdo.

Na atual edição do campeonato as equipes vem de uma sequência sem vitórias e talvez dividir um ponto seja satisfatório para as pretensões da temporada. Por isso, a odd de 3.55 na Galera.bet pode valer o investimento e a torcida.

Jogador a dar assistência: Son Heung-Min - (alto risco)

Principal jogador da equipe de Londres, Son voltou a marcar no último jogo e logo no clássico londrino contra o Arsenal.