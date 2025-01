Brest x Real Madrid: palpites, estatísticas e onde assistir - Champions League 29/01

Últimos 5 jogos do Real Madrid

✅ Valladolid 0 x 3 Real Madrid

✅ Real Madrid 5 x 1 Salzburg

✅ Real Madrid 4 x 1 Las Palmas

✅ Real Madrid 5 x 2 Celta de Vigo

❌ Real Madrid 2 x 5 Barcelona

Prováveis escalações de Brest x Real Madrid

Tanto Brest, quanto Real Madrid precisam lidar com lesões e suspensões nesta quarta-feira. As ausências mais notáveis são, claro, de Vinícius Jr., Camavinga e Carvajal. Por isso, as escalações dos dois times devem ser:

⚽ Brest : Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly e Mathias Pereira Lage; Camara, Fernandes e Magnetti; Baldé, Ajorque e Doumbia. Técnico: Eric Roy.

: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly e Mathias Pereira Lage; Camara, Fernandes e Magnetti; Baldé, Ajorque e Doumbia. Técnico: Eric Roy. ⚽ Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Mendy; Modric, Tchouaméni e Jude Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Brahim Díaz. Técnico: Carlo Ancelotti

Brest x Real Madrid: Quem vai ganhar?

O Real Madrid é o favorito a vencer, segundo as principais bets do mercado. Mesmo jogando fora de casa, mesmo com histórico ruim como visitante na Champions, os Madridistas devem sair do confronto com os três pontos.