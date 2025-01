Brentford x Liverpool: palpites, estatísticas e onde assistir | 18/01/25

Está no ar a 22ª rodada do Campeonato Inglês, e você ainda tem a oportunidade de fazer seus palpites. Um dos jogos mais aguardados é o confronto entre Brentford e Liverpool, no sábado, às 12h (horário de Brasília), no Brentford Community Stadium.

O Brentford, atualmente na 11ª posição da tabela, apresenta um desempenho abaixo do esperado nas últimas partidas e precisará de um bom resultado para subir na classificação.

Já o Liverpool, líder do campeonato, tem se destacado pela excelente campanha até o momento.