Bayern Munique x Slovan Bratislava: palpites e estatísticas - Champions League 29/01

Prováveis escalações de Bayern Munique x Slovan Bratislava

As escalações oficiais dos dois times só devem sair momentos antes da partida. No entanto, para montar os prognósticos de Bayern Munique x Slovan Bratislava, prevemos as seguintes formações de cada um:

⚽ Bayern : Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Min Jae Kim e Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Jamal Musiala; Serge Gnabry, Manuel Olise e Harry Kane. Técnico : Vincent Kompany.

: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Min Jae Kim e Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Jamal Musiala; Serge Gnabry, Manuel Olise e Harry Kane. : Vincent Kompany. ⚽ Slovan Bratislava: Dominik Takác; César Blackman, Guram Kashia, Kevin Wimmer e Sharani Zuberu; Kenan Bajric, Kyriakos Savvidis e Marko Tolic; Róbert Mak, Tigran Barseghyan e David Strelec. Técnico: Vladimir Weiss

Bayern Munique x Slovan Bratislava: Quem vai ganhar?

O grande favorito para vencer o jogo é o Bayern Munique. As principais bets do mercado colocam os bávaros como favoritos a vencer e, inclusive, com grandes chances de goleada.

As bets enxergam uma probabilidade de vitória do Bayern Munique entre 97,84% e 99%. Já as chances de empate são de 2,85% a 5,88%. As chances de vitória do Slovan Bratislava estão entre 1% e 1,96%.