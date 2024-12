Atlético-GO x Fortaleza: Palpites, estatísticas e escalações | 04/12/2024

Resultado Final: Fortaleza (Médio risco):

Mesmo sem vencer há três jogos, o Fortaleza está entre as melhores equipes do campeonato. A equipe do técnico Vojvoda caiu para a 5ª colocação, mas ainda almeja melhorar a sua posição na competição.

E no histórico do confronto contra o Atlético-GO, o Fortaleza tem vantagem quando joga no estádio do Dragão. Por isso, se o apostador quiser ser mais ousado, pode apenas apostar na vitória da equipe cearense com uma boa odd de 2.45 na Realsbet.

Resultado da Partida/Ambas as Equipes Marcam: Fortaleza + Sim - (Alto risco):

Agora se o apostador prefere uma aposta mais arriscada, mas mesmo assim com boas possibilidades de acontecer. A vitória do Fortaleza com ambas as equipes marcando paga 5.0 na Betfair.

O Atlético-GO sofreu gols em todos os últimos 3 jogos em que encarou o Fortaleza, e mesmo com um ataque sofrível na competição, a equipe de goiânia marcou dois gols na última rodada. Jogando sem obrigações, o confronto pode render gols de ambas as equipes.