Como ajudar seu bebê a superar as reações adversas das vacinas

Há dois tipos de imunizantes: um feito com células inteiras de microrganismos causadores das doenças e outro considerado acelular, pois é produzido com vírus e bactérias (ou parte deles) modificados por engenharia genética. As duas vacinas são igualmente eficazes, mas as preparadas com células inteiras têm maior potencial de reação.

Uma maneira de minimizar o desconforto das crianças é com a técnica "5 S", que consiste em imitar as condições do útero materno para acalmar os bebês. Desenvolvido pelo pediatra americano Harvey Karp, o método é popular nos Estados Unidos e demonstrou eficácia em crianças de zero a três meses.

Os 5 S vêm do inglês e representam:

"Swading": enrolar e apertar o bebê para reproduzir como ele ficava dentro da barriga, com cuidado para não comprimir a área dolorida pela aplicação da vacina;

"Side/stomach position": deitar o bebê com a barriga virada para baixo sobre o braço ou no colo;

"Swinging": balançar levemente a criança no colo, já que no útero ela era acostumada com o balanço da movimentação da mãe;



"Sushing": carregar o bebê no colo fazendo o som de um chiado como "shiiiii", bem baixo;