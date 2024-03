Entenda como o calor afeta demências e doenças neurodegenerativas em idosos

O calor, por desidratar e dificultar a respiração, também atua sobre condições preexistentes como apneia do sono, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) e asma.

Tudo isso afeta a concentração de oxigênio no sangue (hipoxemia), o que prejudica o cérebro, exacerbando os sintomas de doenças neurodegenerativas e demências e elevando o risco de mortes súbitas.

Tem mais. Com a perda de água e sais minerais pelo suor, a viscosidade do sangue se altera e ele pode chegar ao cérebro com maior dificuldade, elevando ainda com a pressão arterial e a frequência cardíaca. Como resultado, o idoso fica sujeito a formação de coágulos, sobrecarga do coração e sofrer AVC, que destrói neurônios, aumenta o risco de demências mistas e afeta a linguagem e o humor.

Calor interage com medicamentos

Imagem: iStock

As altas temperaturas também degradam remédios, oferecendo riscos quanto à sua eficácia e segurança, como fármacos antiparkinsonianos, antidepressivos, antipsicóticos, inibidores de colinesterase (usados para tratar Alzheimer), que podem afetar a termorregulação corpórea e a tolerância ao calor em idosos.