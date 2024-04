Gripe aviária no leite cru: doença pode atingir humanos?

A OMS afirma que a infecção registrada não representa aumento na adaptação do vírus a mamíferos.

É a característica genética do vírus que faz com que ele seja mais comum em aves. Segundo médicos, as proteínas da superfície do vírus não conseguem se ligar adequadamente nas células humanas, o que dificulta sua transmissão.

Ainda assim, nós podemos contrair a doença, mais comumente, pelas gotículas respiratórias de aves contaminadas. Já a transmissão entre humanos é algo ainda muito raro, que poderia ser facilitado caso houvesse uma grande quantidade de pessoas doentes circulando.

O caso no Texas foi o primeiro de um humano infectado pela gripe aviária por uma vaca. A transmissão de ave para vaca, vaca para vaca e vaca para ave também foi registrada durante esses surtos atuais, embora muitos ainda estejam sob investigação, disse o chefe do Programa Global de Influenza da OMS, Wenqing Zhang.

O paciente registrado em abril teve como único sintoma vermelhidão nos olhos, semelhante a uma conjuntivite. Ele foi isolado e tratado com um antiviral usado para gripe comum.

Mas o vírus pode sim causar sintomas mais graves. Segundo a OMS, 457 dos 868 casos de infecção em humanos conhecidos mundialmente, de janeiro de 2003 a novembro de 2022, terminaram em morte.