Reduz o colesterol e é laxante natural: os benefícios da pitaya à sua saúde

Também conhecida como fruta do dragão —porque tem a forma do olho desse animal imaginário —, ela já é cultivada em todos os cantos do mundo, inclusive no Brasil, está cada vez mais na mesa dos brasileiros e ainda tem inspirado pesquisadores para o desenvolvimento de espécies mais doces.

Todo esse interesse decorre do fato de que dela se aproveita até o caule. Além disso, seus nutrientes têm feito da pitaya uma potencial aliada na prevenção e no combate de doenças. Versátil, ela pode ser consumida fresca ou seca, funcionando perfeitamente para aromatizar e compor sucos, drinks, vitaminas e até pode ser usada como corante e espessante naturais.

A planta que lhe dá origem é considerada ornamental, portanto é também uma opção em projetos paisagísticos com suas flores brancas ou ligeiramente rosadas, que abrem só durante a noite —e ainda são comestíveis: em botão, podem ser cozidas e consumidas como vegetais.

Benefícios da pitaya

As frutas frescas são excelentes fontes de nutrientes e compostos vitais para a saúde em geral, e contribuem para a prevenção de muitas enfermidades. Isso porque elas atuam no metabolismo dos carboidratos, fortalecem dentes, ossos, sangue e tecidos, bem como as defesas do corpo.

Além disso, todas as frutas contribuem para as melhores cicatrização e recuperação de infecções do aparelho respiratório, e ainda são consideradas laxantes suaves, dado o seu teor de fibras. Em todos esses quesitos, a pitaya não decepciona. Nos últimos anos, vários estudos científicos têm mostrado que ela parece ter efeitos benéficos nas seguintes situações: