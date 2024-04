Voz, rosto, dedos, íris: as partes do corpo que servem como identificação

Passado pouco mais de um século que as impressões digitais começaram a ser coletadas para formar uma base de dados para facilitar a identificação de criminosos, a biometria digital já é uma realidade global. Substitui chaves e senhas e com a IA (inteligência artificial) promete se aperfeiçoar ainda mais.

Com a captura das impressões digitais, que são individuais, elas são convertidas em algoritmos, que são armazenados e acessados por sistemas computacionais. "O processo de análise desses padrões é chamado datiloscopia", explica Joanne Ferraz, dermatologista e docente do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa).

Segundo a médica, além do uso para identificação legal, as impressões digitais têm sido estudadas para diversos fins. No âmbito da saúde, para se descobrir, por exemplo, quando há risco para o desenvolvimento de doenças cromossômicas, formas de auxiliar no seu diagnóstico precoce ou até mesmo na sua prevenção.