Coqueluche: cidade de São Paulo registra o dobro de casos este ano

Isso já vem ocorrendo há alguns anos e é reflexo da baixa adesão vacinal.

Emy Akiyama Gouveia, infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein

De fato, em dez anos a cobertura vacinal da DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, caiu muito no país.

Em 2012, o Brasil vacinou 93,81% do público-alvo e a Região Sudeste alcançou a maior cobertura (95%). Já em 2022 o índice geral ficou em 77,25% e o Sudeste despencou para 74,79%, mostram os dados do DataSUS (o sistema de informática do Sistema Único de Saúde - SUS). Cerca de 1,6 milhão de crianças não receberam nenhuma dose dela entre 2019 e 2021, segundo um informe da Unicef.

A vacina tem uma alta taxa de proteção e deve ser dada em três doses, aos 2, 4 e 6 meses, com reforço aos 15 meses e aos 4 anos, segundo o calendário do Ministério da Saúde.

No entanto, a imunidade, apesar de duradoura, não é permanente e cai após cinco ou dez anos. Daí a importância dos reforços nos adultos a cada dez anos.