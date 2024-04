Ela nasceu com mancha gigante no rosto e, aos 5 anos, já fez 10 cirurgias

No caso de nevos pequenos, o médico brasileiro recomenda a remoção direta e sem uso de expansor de pele, como se fosse uma pinta.

Carol, a mãe de Luna, não gosta da ideia dos "balões", mas essa é a técnica utilizada por Olga e ela está convencida de que é o melhor caminho para que Luna tenha uma pele mais natural e sem as cicatrizes deixadas pelas cirurgias anteriores.

"Avalio que o tratamento feito em Luna na Rússia não é comum para esta doença, já que o uso de laser apresenta resultados variados e não elimina o aparecimento de cânceres. No caso dela, avalio que deveria ter sido feito tratamento com laser apenas nas áreas difíceis de acessar via cirurgia e o restante, cirurgia convencional. O resultado funcional e estético é melhor", afirma Molina.

A expectativa da brasileira é melhorar a funcionalidade e o aspecto do rosto da filha, que desde bem pequena tem enfrentado casos de preconceito e discriminação. Conforme cresce, Luna tem questionado cada vez mais as situações que passa.

"Ela quer usar maquiagem e base para esconder as marcas no rosto. Também já me relatou que algumas crianças não querem ficar perto dela e me questiona se é por causa da cara dela. Tentamos levar as situações da forma mais leve possível, mas é difícil", conta a mãe.

Segundo Carol, a filha já apanhou de coleguinhas, foi empurrada, mas ela não quer usar do mesmo expediente. "A família toda a cerca do que faz bem. Por isso decidimos que Luna não vai frequentar a escola até completar todas as cirurgias. Cada saída de casa é um questionamento e gostaria de apresentar um mundo para ela em que há mais empatia e carinho, além de enxergar o diferente com outros olhos", diz Carol.