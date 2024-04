Maxilar quadrado e pálpebras lisas: mais homens fazem cirurgias plásticas

Nesse sentido, a harmonização facial é um dos procedimentos que caiu no gosto deles por justamente utilizar diversos tratamentos menos invasivos (incluindo bioestimuladores de colágeno, por exemplo, para melhorar a sustentação do rosto) e intervenções mais discretas para melhorar a qualidade da pele e das proporções do rosto.

"O terço inferior do rosto masculino é o que mais evidencia esses traços de masculinidade, com ângulos retos e marcados, daí a busca por essa harmonização ser tão grande entre homens", explica Julio Pierezan, médico tricologista especializado em cirurgia de transplante capilar e diretor da Clínica Pierezan, em São Paulo.

Pierezan lembra que uma barba, quando bem modelada, também pode ser uma ferramenta para melhorar as proporções do rosto e favorecer a projeção do maxilar ou do queixo. Por isso, o transplante de barba passou a ser também um procedimento muito procurado por homens que não têm pelos suficientes no rosto —uma tendência que não é exatamente nova e que se fortaleceu por volta de 2015 com a estética "lumberjack", ou "lenhador", vinda especialmente dos Estados Unidos.

Junto com o implante de cabelo, esses dois procedimentos também são, na opinião de Pierezan, um dos mais buscados pelos homens atualmente. "São procedimentos que deixam o homem mais seguro, um movimento que se reflete até no crescimento profissional de alguns pacientes", acredita.

Universo ainda feminino

Não faltam vídeos no TikTok e Instagram mostrando modelos com barbas bem aparadas e transformações no estilo "antes/depois" de homens que passaram por intervenções em busca de um rosto que consideram mais bonito. Os próprios médicos entrevistados por VivaBem afirmam que notaram, sim, um aumento na frequência de pacientes homens em seus consultórios.