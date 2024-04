Casos de artrose disparam no mundo; veja como prevenir a doença

"No entanto, é frequente encontrarmos sinais radiográficos da doença em pacientes assintomáticos", diz a reumatologista Flavia Alexandra Guerrero, do Hospital Israelita Albert Einstein. "A artrose ocorre por um desbalanço do processo de degradação e reparação da cartilagem, que tem fatores mecânicos, genéticos, hormonais, ósseos e metabólicos envolvidos", explica a médica.

Geralmente associada ao envelhecimento, apesar de afetar muitas pessoas jovens, a doença é mais frequente nas articulações que suportam mais peso, como as dos pés, do quadril, da coluna e dos joelhos, o principal alvo. Seu tratamento varia de acordo com a gravidade do caso.

Nos casos leves e moderados, o principal objetivo é controlar a dor e a inflamação e melhorar a mobilidade. Já nos pacientes com a doença mais avançada, pode ser indicada a cirurgia para a substituição das articulações Marcos Cortelazo, médico especialista em joelho e traumatologia esportiva

Ele ressalta ainda que o combate ao mal vem evoluindo por meio do desenvolvimento de substâncias que protegem as articulações do atrito, como o ácido hialurônico, e de próteses customizadas.

Mudanças no estilo de vida

É muito importante que intervenções não farmacológicas sejam feitas para que o quadro não evolua. "Elas vão desde a conscientização e a educação do paciente em relação aos fatores que desencadeiam e agravam o processo, o que envolve o tratamento da obesidade, a realização de exercícios físicos monitorados, a correção de alterações específicas, como as tendinopatias (um quadro provocado pela degeneração ou lesão dos tendões) e outras lesões estruturais, até medidas de proteção articular e o uso de órteses quando necessário", explica a reumatologista do Einstein.