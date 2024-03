Há 2 tipos de sangramento nasal: saiba identificar e quando ele é perigoso

Como conter o sangramento?

Se o sangramento ocorrer na parte anterior do nariz, ou seja, próximo da ponta dele, deve se inclinar um pouco a cabeça para frente, para que o sangue saia totalmente pela narina e não seja engolido, evitando engasgos.

Nesse momento, também é recomendado pressionar o nariz com uma pedra de gelo envolvida em uma toalha, pois assim a temperatura local diminui, e estancar o vaso rompido com um pedaço de algodão. Se a pessoa quiser pode pingar um pouco de remédio vasoconstritor no vasinho para que ele se contraia e feche.

Ao se ter um sangramento nasal desse tipo pela primeira vez, a pessoa deve procurar um médico especialista em otorrinolaringologia em vez de um clínico geral, devido à necessidade de se fazer uma avaliação e um diagnóstico com instrumentos especiais e precisos para visualização da cavidade nasal. Depois, é só tratar a causa.

As mais simples, como processos inflamatórios ou alérgicos, podem ser controladas apenas com uso de medicação, hidratação nasal com solução fisiológica e mudança de hábitos, como usar máscara ao lidar com substâncias químicas.

Porém, quando há suspeita de trauma ou sangramento acompanhado de sintomas, como aumento da frequência cardíaca, sensação de desmaio, cansaço e pressão baixa, a pessoa deve ir direto ao pronto-socorro. Se for constatada uma emergência, ao mesmo tempo em que se tenta conter o sangramento devem ser verificados os sinais vitais, para que se a pressão estiver fora do normal possa ser estabilizada, até mesmo para poder operar, se for necessário.