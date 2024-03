Reduz ansiedade e estimula metabolismo: veja benefícios do bacalhau à saúde

Bacalhau é um termo que se refere a várias espécies de peixes comercializadas com este nome. No entanto, o "bacalhau original" é o Gadus morhua, que vive nas águas frias ao norte do Oceano Atlântico e, por isso, recebe o nome de bacalhau do Porto, bacalhau-do-atlântico ou cod.

São peixes mais largos, que geram postas mais altas e de coloração levemente amarelada quando salgada, que se desmancham em suculentas lascas quando cozidas, por esse motivo é considerado o tipo mais nobre. Conheça abaixo quais são os benefícios desta espécie para a saúde.

Benefícios do bacalhau

1. Faz bem para a saúde cardiovascular