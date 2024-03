O que comer e evitar tendo lipedema? Dieta não cura, mas reduz sintomas

"Esses alimentos, quando consumidos em quantidades adequadas, auxiliam no controle do peso corporal, podendo ter um efeito anti-inflamatório", diz a nutricionista Mônica Assunção, do Hospital Universitário Alberto Antunes, da UFAL (Universidade Federal de Alagoas), vinculado à Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

Contudo, isso não significa a cura do lipedema. Destaco que bons hábitos alimentares devem ser associados à prática regular de atividade física, assim como a ausência de alcoolismo e tabagismo. Mônica Assunção, nutricionista

Ter ajuda de um nutricionista nesse processo é regra para personalizar a dieta às outras necessidades de saúde. "Por mais que existam orientações gerais para uma condição, cada indivíduo é um, com suas restrições, condições metabólicas e gastrointestinais que precisam de um planejamento alimentar individual", reforça a nutricionista Karoline Andrade, do Hospital Universitário da Univasf (Universidade Federal do Vale do São Francisco), unidade Ebserh em Petrolina (PE).

O que evitar quando se tem lipedema?

Armando Lobato, cirurgião vascular e presidente da SBACV, explica não existir uma lista de alimentos proibidos. "A condição não está diretamente relacionada à dieta. No entanto, algumas diretrizes gerais podem promover o bem-estar", diz.

Mais uma vez, a orientação acompanha diretrizes indicadas a toda a população: