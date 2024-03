Conheça 11 plantas que oferecem risco à saúde de pessoas e pets

7. Fícus

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Da família do figo, pode ser perigosa, dependendo da espécie e da parte da planta, conhecida por suas folhas grandes, de formato oval ou lira. Os fícus-benjamim e fícus-lyrata, por exemplo, têm a seiva leitosa e que pode provocar dermatites e irritações em olhos e mucosas; enquanto o pólen de suas flores, crises de asma e rinite, se for inalado. As folhas, os frutos e as raízes de algumas figueiras também podem ser nocivos se ingeridos por animais ou pessoas sensíveis.

8. Samambaia

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Muito popular no Brasil, essa planta —e toda sua espécie— é venenosa para animais e até mesmo humanos, se ingerida. Causa intoxicação que pode ser aguda ou crônica em gatos, principalmente com distúrbios gastrointestinais, mesmo em pequenas quantidades ou em brotos. Portanto, mantenha essa planta no alto e fique de olho para que os pets não a comam.