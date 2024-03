Colar as orelhas para disfarçá-las pode causar alergias e perda de cabelo

E-Notivisa ou Limesurvey;

Notivisa (exclusivo para empresas e profissionais de saúde).

Produtos cosméticos regulamentados pela Anvisa podem ser consultados no site da agência. Para isso, basta inserir o número do registro. Esse código começa com "25351" e segue o modelo "25351.XXXXXX/20XX-YY".

O comunicado ainda lembra o caso de Regina Casé, que ficou dois dias sem enxergar após ter uma lesão química na córnea por uso de cola para cílios, no final do ano passado. "Meu olho parou de lubrificar e um pedaço da cola ficou no meu olho, na córnea", contou a apresentadora em vídeo publicado no Instagram. "Tive uma lesão química, mas nada disso parecia que estava acontecendo, só que eu estava com um terçol."