Regina Casé revela desespero após problema no olho: 'Fiquei sem enxergar'

Regina Casé, 69, revelou que ficou sem enxergar após ter uma lesão na córnea. Nesta sexta-feira (26), detalhou o ocorrido nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz disse que teve um problema nos olhos no período de festas. "Eu tive um problema nos olhos que, felizmente, era reversível, mas foi muito assustador para mim. Depois de um final de ano difícil por muitos motivos, viajei e lá fora deu ruim. Não contei aqui na época porque era Natal e Ano Novo e queria levantar o astral, meu e de vocês", desabafou no Instagram.

No vídeo, explicou que teve uma lesão na córnea: "Tive um troço muito brabo no olho. Eu tinha feito um evento de horas e foi aplicada uma cola de cílio — tome cuidado com isso —, que entupiu todas essas saidinhas. Meu olho parou de lubrificar e um pedaço da cola ficou colado no meu olho, na córnea. Tive uma lesão química na córnea, mas nada disso parecia que estava acontecendo, só que eu estava com um terçol".