Como peso e altura interferem na dose do remédio que devemos tomar?

Além disso, pessoas que abusam do remédio podem criar uma tolerância mais alta. De qualquer forma, não é recomendado tomar mais que o recomendado na bula. Até porque, dependendo do medicamento, como analgésicos, ao pensar na resistência a dose, quanto mais você toma mais você precisa aumentar a dosagem. Isso pode fazer com que você ingira mais substâncias do que as consideradas seguras pela faixa da janela terapêutica e, assim, correr maior risco de efeitos colaterais.

Fontes: Alexandre Hohl, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia; e Leonardo Otuyama, farmacêutico do Centro de Informações sobre Medicamentos da Divisão de Farmácia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo)

*Com matéria publicada em 07/12/2018