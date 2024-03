'Tinha muito medo de agulha, mas me tornei nível ouro na doação de sangue'

Do pavor de agulha até se tornar um doador de sangue nível ouro e um dos maiores de São Paulo.

Assim pode ser resumida a trajetória do músico paulistano Diego Araújo, 38, com mais de 50 doações à Fundação Pró-Sangue, o hemocentro do Estado de São Paulo.

Araújo começou a doar sangue "tarde", aos 20 anos, após se lembrar do exemplo do pai, que ele via com alguma frequência no hemocentro, geralmente devido à necessidade de um amigo ou conhecido.