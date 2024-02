Smoothies proteicos e nutritivos para saciar a fome e se refrescar no verão

Os smoothies são uma ótima alternativa para um lanche nutritivo, sem adição de açúcares refinados. Veja como pensar na combinação de ingredientes para criar smoothies deliciosos e que também fornecem benefícios para a saúde:

FRUTAS Prefira as que são naturalmente doces e que contribuam para uma textura cremosa e aveludada do preparo, como:

banana

manga

açaí

morango

abacaxi

pêssego

maçã

pera

kiwi

Frutas são ricas em vitaminas e minerais, além de antioxidantes importantes para a manutenção da saúde geral do corpo, fortalecimento do sistema imunológico e prevenção de doenças crônicas, conforme explicou Eleonora Galvão, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais, especialista em nutrição vegana e vegetariana e em nutrição funcional pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

FONTES DE FIBRAS Adicione chia, aveia, linhaça ou psyllium para aumentar a cremosidade com baixo teor calórico ou ainda granola sem adição de açúcar como topping. Esses ingredientes dão saciedade, fazendo com que você demore mais para ter fome, e auxiliam no bom funcionamento do intestino.

PROTEÍNAS Enriqueça sua receita com iogurte grego, whey protein, proteína vegetal em pó (como de ervilha, arroz ou soja), leite e até queijos como cottage e ricota. As proteínas dão saciedade e são essenciais para a construção e reparo muscular.