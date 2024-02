Os micróbios escondidos (e compartilhados) em um beijo

A manutenção de um equilíbrio saudável na microbiota bucal é essencial para evitar doenças e sua transmissão por meio do beijo. Isso inclui a escovação frequente e adequada dos dentes e da língua, juntamente com o uso de fio dental e enxaguante bucal, este último com moderação.

Além disso, visitas regulares ao dentista, limitar o consumo excessivo de açúcar e evitar o fumo são as melhores maneiras de manter uma boca saudável.

E, se estivermos saudáveis, não teremos que nos preocupar com o compartilhamento de nossos micróbios.

*Ignacio López-Goñi é membro da SEM (Sociedade Espanhola de Microbiologia) e catedrático de microbiologia na Universidade de Navarra

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.