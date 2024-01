Fale de sexo com o dentista: por que ele deveria saber como você transa?

Chegou o dia da sua "revisão" semestral no dentista e, ao sentar na cadeira do consultório, muito provavelmente você vai responder se está com alguma dor de dente, sangramento nas gengivas ou se passa fio dental corretamente todos os dias. No entanto, existem perguntas que não estão sendo feitas, apesar de muito importantes: aquelas sobre a sua vida sexual.

Questões sobre hábitos sexuais podem ser fundamentais na prevenção de câncer de orofaringe, que afeta boca, língua, palato e faringe e está relacionado ao vírus do papiloma humano (HPV) por meio do sexo oral. O problema é que muitos dentistas não estão dando tanta atenção para a prática, sugere um estudo publicado no Journal of the American Dental Association.

Após conversarem com quatro grupos de pesquisa que envolveram dentistas reunidos para uma conferência regional, constatou-se que muitos desses profissionais não orientavam seus pacientes sobre câncer de maneira geral.