Cada idade, uma pele: o que muda a partir dos 30 anos e como atenuar sinais

Mantenha os tratamentos estéticos.

Caso haja insatisfações que os procedimentos não atendam, os especialistas indicam cirurgia plástica.

Fatos sobre o envelhecimento da pele

As mudanças são similares nos homens e nas mulheres. No entanto, elas apresentam os sinais mais cedo do que os homens, devido à baixa hormonal abrupta e ao menor número de glândulas e pelos para a proteção.

De acordo com Danilo Talarico, dermatologista, professor do Instituto Lapidare e da Faculdade Primum, as peles secas e sensíveis são mais propensas a apresentar linhas de expressão, comparadas às oleosas, pois têm menos defesas naturais contra os danos causados pelo sol e pela poluição.