Os sinais da queda de testosterona e como evitar o problema após os 50 anos

O médico também pode solicitar exame de sangue, por exemplo, para avaliar os níveis de testosterona.

Imagem: iStock

Tratamento

Após o diagnóstico, o especialista irá direcionar o tratamento adequado. Na maioria dos casos, a reposição hormonal é recomendada.

Pelas normas da Sociedade Brasileira de Urologia, os pacientes com falta de libido e dificuldade de ereção, e níveis de testosterona abaixo de 300, têm indicações de fazer a reposição.

Danilo Galante, urologista

De acordo com Galante, o tratamento com reposição hormonal pode ser feito com gel ou injeção, mas nunca de via oral. "Essa forma tem uma absorção errática, a gente não sabe a quantidade que vai chegar de fato para o paciente", explica. Além disso, como a substância é metabolizada pelo fígado, há aumento no risco de problemas no órgão.