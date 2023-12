De ostra ao ovo: 10 comidas que podem causar até morte - e como se precaver

Se a receita pedir ovo cru, como uma maionese caseira, o mais indicado é utilizar a versão pasteurizada. Esse procedimento elimina a presença de microrganismos patogênicos. É possível encontrar esse produto sendo comercializado em sacos, galões ou caixinhas semelhantes às de leite, com possibilidade de adquirir apenas a clara ou a gema.

Maniçoba é feita com mandioca-brava Imagem: Quintalparaense/Instagram

4. Mandioca-brava

Existem dois tipos de mandioca: a mansa e a brava. Visualmente, não há diferença entre elas. A mansa, também conhecida como aipim e macaxeira, é aquela usada em bolos, pães, consumida cozida ou frita, e numa variedade de receitas caseiras. Já a brava, de sabor amargo, tem um veneno conhecido como ácido cianídrico.

Se consumida, essa planta causa vômitos, diarreia, cansaço, falta de ar, tontura, taquicardia, fraqueza, confusão mental, convulsão, coma e até a morte. Por isso, a raiz da mandioca-brava é usada somente na indústria para fabricação de farinha, goma, fécula, polvilho, entre outros derivados, graças a técnicas de detoxificação.

Mas em alguns lugares do Brasil é comum encontrarmos um prato típico chamado maniçoba, feito com as folhas da mandioca-brava, que também contêm o veneno. Para remover o ácido cianídrico, as folhas são cozidas por pelo menos uma semana, com trocas frequentes de água.