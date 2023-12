5 dicas para a hora de comprar peixe - sem arriscar sua saúde

- Olhos: peixe fresco tem olhos de aspecto vivo, brilhantes, claros, transparentes e ocupando toda cavidade orbitária. Evite comprar pescados com olhos opacos e acinzentados;

- Guelras: devem ser avermelhadas; não escolha produtos com guelras rosadas ou acinzentadas;

- Corpo: A superfície do corpo deve estar limpa, isto é, sem pigmentação estranha e não habitual à espécie. Pegue o animal (com luvas, é claro) ou peça ajuda ao peixeiro e certifique-se de que as escamas estão firmes e presas ao corpo, se soltarem com facilidade, escolha outro produto. Apalpe a barriga do animal e sinta se está firme, isto é, sem deixar impressão duradoura à pressão dos dedos;

- Cheiro: pescado fresco tem odor suave. Embora todos os peixes tenham um cheiro forte, você saberá identificar um que lembra a maresia e um que indica tempo demais fora da água.

E os peixes congelados?

Peixe congelado não perde nutrientes e é uma opção para ter o alimento sempre à mão. Nos supermercados, veja se ele está armazenado na temperatura informada pelo fabricante na embalagem. Ela deve estar bem fechada e conservada a, no mínimo, - 5º C. Os produtos não podem estar amolecidos ou com acúmulo de líquido.