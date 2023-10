Endolaser: como funciona procedimento que fotógrafa que morreu ia fazer

Lipólise: tratamento de gordura localizada. A ponta do laser chega no tecido gorduroso e o calor emitido "derrete" as células de gordura, sendo esta absorvida pelos vasos linfáticos. Caso a quantidade de gordura seja maior, ela pode ser aspirada.

Tratamento de vasinhos, varizes e veia safena: penetra na veia e a cauteriza por dentro. Neste caso, a anestesia é aplicada na pele e numa região próxima à veia. "Vai formar em volta da veia uma camada líquida protetora. O calor do laser deve ficar restrito à veia, não ultrapassar", diz Jonas.

Precisa de anestesia?

Sim. A anestesia local faz parte do procedimento para controlar a dor e deve ser aplicada por profissional habilitado e capacitado para uso. Membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Jonas alerta que a analgesia traz riscos que devem ser imediatamente controlados por equipe especializada.

"A lidocaína (substância anestésica) é extremamente segura, mas tem de ter cuidado e respeitar a técnica para que a anestesia fique no local e não adentre a circulação sanguínea, porque pode levar a descompasso e arritmia cardíaca", explica o médico.

Reação à anestesia: o que fazer?

Alergia