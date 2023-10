Lipoaspiração UGraft injeta gordura para deixar abdome definido; há riscos?

Para fazê-lo, o médico precisa:

Retirar a gordura do corpo: isso pode ser feito nas partes onde a paciente está mais incomodada, como abdome, cintura, costas ou braços;

Tratar a gordura: o que for retirado precisa ser processado para entrar no corpo novamente de forma mais pura. O médico tem, no máximo, 60 minutos para finalizar o tratamento e fazer a inserção de gordura no corpo, para evitar riscos de infecções;

Usar o ultrassom: com a ajuda do aparelho, o cirurgião analisa qual o melhor lugar para essa gordura ser reaplicada no corpo do paciente, para tornar os músculos mais torneados.

Segundo Faustino, o uso de gordura para definição muscular é feito desde 2007, com a tradicional lipo HD.

A diferença é que, além dessa técnica ser desenvolvida especificamente para os músculos abdominais, ela usa o ultrassom para achar o local ideal de aplicação da gordura.